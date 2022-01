Mit der Flugpolizei auf Schlepperjagd

Teamwork als Schlüssel zum Erfolg

Nun wird es ernst. Die beiden Piloten nehmen auf ihren Sitzen Platz, lassen die zwei 667 PS starken Turbinen an. K. überwacht den Vorgang von außen. Sicherheit und Professionalität gehören zur DNA der Flugpolizei. „Alles in Ordnung“, signalisiert K. den Piloten mit einem Daumen nach oben und nimmt seinen Platz ein. „Police Bravo ist startbereit“, funkt Chefinspektorin Groll an den Tower des Flughafens.