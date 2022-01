Gwyneth Paltrow: „Hände weg von meiner Vagina“

In Amerika tobt ein Kampf um Abtreibungsrechte. Gwyneth Paltrow will jetzt auf ihre ganz spezielle Art und Weise helfen. Zum 49. Geburtstag des „Roe v. Wade“-Urteils des US-Supreme-Courts, das Frauen in ganz Amerika das Recht auf Abtreibung gab, brachte sie eine neue Kerzensorte in ihrem GOOP-Online-Shop auf den Markt. Die Duftkerze heißt „Hands Off My Vagina“ (zu deutsch: „Hände weg von meiner Vagina“) und kann in limitierter Auflage für 75 Dollar erworben werden.