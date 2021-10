Gwyneth Paltrow: Nacktshooting war „Desaster“

„Ich bin ein bisschen zu alt für sowas“

„Das Foto vom letzten Jahr habe ich selbst aufgenommen. Das war skandalös“, plauderte die Oscarpreisträgerin aus. „Ich bin so schlecht in sowas.“ Es sei die Idee ihres Teams gewesen, mit dem freizügigen Foto eine Körperbutter zu bewerben, die sie auf ihrer Webseite Goop verkauft, erklärte Paltrow weiter. „Sie sagten: ,Hey, warum posierst du nicht nackt an deinem Geburtstag zu Ehren der Goop-Genes-Body-Butter?‘ Und ich so: ,Wirklich? Ich bin ein bisschen zu alt für sowas.‘“