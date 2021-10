Paltrow: „Apple und ich wären fast gestorben“

Die Kaiserschnittnarbe auf ihrem Bauch habe bei ihr später noch für ein komisches Gefühl gesorgt, erklärte die Oscarpreisträgerin weiter: „Auf jeden Fall hat man eine große Narbe quer über den Körper, und man denkt: ,Oh, wow, die war früher nicht da.‘ Und es ist nicht so, dass es schlecht ist oder dass man es verurteilen will, aber man denkt einfach: ,Oh, mein Gott.‘“