Gwyneth Paltrow: Nacktfoto zum 49. Geburtstag

„Ich stehe ganz klar am Beginn meiner Wechseljahre. Alles ist total unregelmäßig und andauernd gibt es Überraschungen. Meine Gefühle sind ziemlich chaotisch. Manchmal gehe ich abends ins Bett und mein Herz rast. Hormone sind wirklich kein Witz. Manchmal fühle ich mich wie ein Ball an einer Schnur, der einfach hin und her geworfen wird“, gestand sie. Hinzu komme, dass sie immer noch an der Folgen ihrer Covid-19-Erkrankung leide.