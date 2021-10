Gwyneth Paltrow läuft bei Sextalk vor Scham rot an

Eigentlich ist Gwyneth Paltrow ja alles andere als gschamig, hält mit ihrem Sexleben in der Öffentlichkeit nur selten hinterm Berg und verkauft in ihrem Goop-Shop nicht ganz jugendfreie Produkte wie ihre „Smells Like My Vagina“-Kerzen. Doch es gibt Sex-Themen, die selbst Gwyneth Paltrow peinlich findet. Bei einem hemmungslosen „Sex & Orgasmus“-Talk mit Jada Pinkett-Smith in deren Facebook-Show „Red Table Talk“ trieb es der Oscarpreisträgerin jetzt sogar die Schamesröte ins Gesicht.