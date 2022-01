Land sorgt nun selbst für leistbaren Wohnraum

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hatte die Pläne bereits zum Jahreswechsel in der „Krone“ angekündigt. Er ortet „falsche Rahmenbedingungen“ beim Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG). Seine Kritik richtet sich nicht an die Genossenschaften, sondern an den Gesetzgeber. „Es fehlen treffsichere Bestimmungen, die es den Menschen erleichtern, Vermögenswerte aufzubauen und Eigentum zu erwerben“, so Doskozil. Der Bund solle die Richtlinien ändern.