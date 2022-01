Längere Hilfe für Jugendliche im Burgenland

Drei konkrete Änderungen

„Wir stellen das Kindeswohl ins Zentrum unserer Politik und haben im Sinne der Kinder und Jugendlichen zentrale Leistungen neu geregelt“, so Fürst. Dazu würden die gesetzliche Verankerung der Schulsozialarbeit und das Anstellungsmodell für Pflegeeltern zählen. Fünf Schulsozialarbeiter betreuen derzeit 23 Schulen. Von Eltern und Kindern ist laut Fürst das Feedback bisher „überwältigend“. Herzstück der Novelle ist das Anstellungsmodell für Pflegeeltern zum Mindestlohn von 1700 Euro netto. Im Burgenland werden aktuell 128 Kinder von 87 Pflegepersonen betreut. In der Krisenpflege können es bis zu zwei Kinder sein, in der Langzeitpflege bis zu vier.