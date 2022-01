6 von 10 Österreichern möchten virtuell zum Arzt

Laut der am Dienstag präsentierten Accenture-Gesundheitsstudie „Der Patient im Mittelpunkt“ erwarten sich Herr und Frau Österreicher mehr Digitalisierung im Gesundheitswesen. 60 Prozent der Patienten wünschen sich virtuelle Arzttermine außerhalb der üblichen Öffnungszeiten, also nach 18 Uhr oder an den Wochenenden. 57 Prozent können sich virtuelle Befundbesprechungen vorstellen.