Telemedizin: Der Arzt im Ohr des Corona-Patienten

Auf dem Computerbildschirm sind zahlreiche Linien zu sehen. Ähnlich denen auf den Überwachungsmonitoren in Intensivstationen. Doch Patient ist keiner in der Nähe. Der sitzt zu Hause in Heimquarantäne und hofft auf eine Genesung ohne Komplikationen. Dafür kommt ein System zum Einsatz, das die Gesundheitsversorgung gerade revolutioniert: die Telemedizin.