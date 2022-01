Ein Sozialmarkt in jedem Bezirk ab dem Jahr 2023

Leere Brieftaschen, leere Kühlschränke, leere Herzen - immer mehr Burgenländer sind von Armut gefährdet und leiden unter Existenzangst. Wegen der Corona-Krise sind Tausende Menschen erst in Not geraten, besonders betroffen alleinerziehende Mütter und ihre Kinder. Dieser Entwicklung will SPÖ-Landesrat Leonhard Schneemann mit Sozialmärkten und günstigen Angeboten entgegensteuern.