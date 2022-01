ÖSV-Girls müssen in Frankreich bis zuletzt zittern

Mit einem Sieg im Fassatal (It) war die Vorarlbergerin Emily Schöpf vor Weihnachten in die neue Abfahrtseuropacup-Saison gestartet. Nachdem die 21-Jährige im zweiten Rennen auf Rang vier gerast war, liegt sie in der Gesamtwertung auf Rang zwei und damit auf Kurs in Richtung Weltcup-Fixplatz. Heute kann die Atomic-Pilotin beim dritten Saisonrennen im französischen Orcieres-Merlette (hier im Livestream ab 10 Uhr zu sehen) den nächsten Schritt in Richtung ihres großen Traumes machen. Doch Vorsicht: Die allerletzte Läuferin, könnte das gesamte Klassement nochmals über den Haufen werfen.