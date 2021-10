Nach Corona und Herzproblemen am harten Weg zurück

Keine Selbstverständlichkeit: Am 25. April war die Montafonerin positiv auf Covid-19 getestet worden. „Da ist es mir zwei Wochen richtig schlecht gegangen“, schildert Schöpf, die nach einem Kreuzbandriss bei der Junioren-WM im Fassatal (It) im Februar 2019 erst im letzten Winter wieder so richtig durchstarten konnte. Nach dreiwöchiger Quarantäne standen für die Athletin des B-Kaders dann im Mai die ÖSV-Leistungstests an. „Ich habe mich nach meiner Covid-Erkrankung anfangs etwas komisch gefühlt“, gesteht die Atomic-Pilotin. „Auch am Tag der Leistungstests war mir nicht ganz wohl.“ Zu den Testungen kam es dann aber gar nicht mehr. „Bereits beim Aufwärmen war mein EKG so auffällig, dass wir abbrechen mussten.“ Die Diagnose: Vermehrte Zwischenschläge. Die Folge: „Ich musste das Training aussetzen, einige Wochen sehr ruhig treten“, erzählt Emily.