Nach Premierensieg kamen dem ÖSV-Talent die Tränen

Vor fast drei Jahren riss sich Emily Schöpf bei der Junioren-WM im Fassatal (It) das Kreuzband. Einen Comebackversuch im Februar 2020 musste sie abbrechen, erst in der vergangenen Saison kam die Tschaggunserin wieder in Fahrt. Im Frühling 2021 der nächste Rückschlag: Am 25. April wurde sie positiv auf Corona getestet, bei Leistungstests im Mai entdeckte man dann auch noch Herzprobleme. Erneut musste Schöpf kürzertreten - beim Kondi-, wie auch beim Skitraining, in das sie erst im September einsteigen konnte.