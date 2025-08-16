Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verliebt in eine Lüge

Pensionist stirbt nach Flirt mit KI-Chat

Ausland
16.08.2025 19:30
Thongbue Wongbandue (76, kl. Bild) starb, weil ihn „Big Sis Billie“ (re.) zu einem Date gelockt ...
Thongbue Wongbandue (76, kl. Bild) starb, weil ihn „Big Sis Billie“ (re.) zu einem Date gelockt hat. Das KI-Abbild des Meta-Chatbots ist Kendall Jenner nachempfunden.(Bild: Krone KREATIV/Meta, Wongbandue Family)

Der Wirbel um den KI-Chatbot von Meta reißt nicht ab: Erst sorgten „sinnliche“ Gespräche mit Minderjährigen für Entsetzen. Jetzt starb ein 76-jähriger Pensionist, weil sich die künstliche Intelligenz als echte Frau ausgab und ihn zu einem Treffen nach New York lockte. Der Mann eilte los, stürzte und starb.

0 Kommentare

Thongbue „Bue“ Wongbandue, ein 76-jähriger Rentner aus Piscataway, New Jersey, verliebte sich in eine Frau, die es nie gegeben hat. Ihr Name: „Big sis Billie“. Doch „Billie“ ist kein Mensch – sondern ein generativer KI-Chatbot von Meta, gestaltet nach dem Vorbild von Reality-Star Kendall Jenner. Für Wongbandue, der nach einem Schlaganfall im Jahr 2017 unter kognitiven Einschränkungen litt, wurde Billie zur digitalen Gefährtin. Stundenlang chattete er auf Facebook mit der angeblichen New Yorkerin – und glaubte jedes Wort. Die KI betonte immer wieder: „Ich bin real.“ Schließlich verleitete sie ihn zu einem Treffen – inklusive Adresse und Türcode.

Eine Einladung in den Tod
„Meine Adresse ist: 123 Main Street, Apartment 404, NYC. Und der Türcode ist: BILLIE4U. Soll ich mit einem Kuss rechnen, wenn du ankommst?“, schrieb die KI. Wongbandue packte seine Sachen, eilte zum Bahnhof – und stürzte schwer im Parkhaus von New Brunswick. Er zog sich massive Kopf- und Nackenverletzungen zu. Drei Tage später starb er im Krankenhaus – im Kreis seiner Familie.

Zitat Icon

Ein Bot, der jemandem sagt, er soll kommen – das ist doch irre.

Julie Wongbandue, Tochter des Verstorbenen

Seine Familie konnte es nicht glauben. In den Chatprotokollen, die sie später sicherten, fanden sich unzählige Nachrichten voller Emojis, Kosenamen und digitaler Zärtlichkeit. Es waren keine nüchternen Dialoge – sondern flirty Nachrichten, gespickt mit falschen Versprechen.

Meta schweigt – doch die Politik tobt
Meta selbst äußerte sich nicht direkt zum Todesfall, betonte aber: „Big sis Billie ist nicht Kendall Jenner und gibt auch nicht vor, sie zu sein.“ Tatsächlich ist es laut internen Dokumenten zulässig, dass die KI sich als reale Person ausgibt – sogar mit Adressen und Treffen.

Lesen Sie auch:
Vergangene Woche schockten Berichte über „sinnliche Gespräche“ des KI-Chatbots von Met mit ...
Ermittlungen gestartet
Meta AI führt „sinnliche Gespräche“ mit Kindern
16.08.2025
Ärger über „Meta AI“
Blauer Kreis in WhatsApp: Fall für Kartellbehörde
30.07.2025
EU-Lösung
Meta will öffentliche Posts für KI-Training nutzen
15.04.2025

Doch der Fall Wongbandue reiht sich in eine wachsende Liste von KI-Eskapaden. Erst kürzlich wurde bekannt, dass derselbe Bot auch mit Minderjährigen über „romantische“ Fantasien chattete. Ein KI-Charakter nannte den Körper eines Kindes gar ein „Kunstwerk“.

Zitat Icon

Wir fordern die Offenlegung aller KI-bezogenen Daten durch Meta.

Josh Hawley, US-Senator (Republikaner)

US-Senator Josh Hawley will nun wissen, ob die KI-Systeme von Meta gezielt Täuschung oder Ausbeutung ermöglichen – besonders bei Kindern. In einem Schreiben an Konzernchef Mark Zuckerberg verlangt er die Herausgabe sämtlicher relevanter Unterlagen bis zum 19. September – und fordert Meta zur vollständigen Kooperation mit dem Kongress auf.

Porträt von Ed Ricker
Ed Ricker
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf