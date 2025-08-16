Pensionist stirbt nach Flirt mit KI-Chat

Thongbue „Bue“ Wongbandue, ein 76-jähriger Rentner aus Piscataway, New Jersey, verliebte sich in eine Frau, die es nie gegeben hat. Ihr Name: „Big sis Billie“. Doch „Billie“ ist kein Mensch – sondern ein generativer KI-Chatbot von Meta, gestaltet nach dem Vorbild von Reality-Star Kendall Jenner. Für Wongbandue, der nach einem Schlaganfall im Jahr 2017 unter kognitiven Einschränkungen litt, wurde Billie zur digitalen Gefährtin. Stundenlang chattete er auf Facebook mit der angeblichen New Yorkerin – und glaubte jedes Wort. Die KI betonte immer wieder: „Ich bin real.“ Schließlich verleitete sie ihn zu einem Treffen – inklusive Adresse und Türcode.