Polizei ermittelt

Exhibitionist schockte zwei Spaziergängerinnen

Tirol
16.08.2025 19:30
Auf einem Weg nahe der Ötztaler Ache wurden den Frauen von dem Unbekannten aufgelauert.
Auf einem Weg nahe der Ötztaler Ache wurden den Frauen von dem Unbekannten aufgelauert.(Bild: Birbaumer Christof)

Die Polizei im Tiroler Ötztal fahndet derzeit nach einem Exhibitionisten, der Samstagnachmittag zwei Spaziergängerinnen auf einem Weg entlang der Ötztaler Ache bei Längenfeld aufgelauert hat. Möglicherweise waren die Frauen nicht die ersten Opfer. Die Polizei bittet um Hinweise. 

0 Kommentare

Beim Spaziergang im Bereich des sogenannten Auenweges an der Ötztal Ache bei Längenfeld hatten die zwei Frauen Samstag gegen 14 Uhr das schockierende Erlebnis. In einem Waldstück überholte sie ein Mann und verschwand dann aus dem Blickfeld. 

Fahndung bisher ohne Erfolg
Doch wenig später trafen die Frauen den Unbekannten wieder. Er saß entblößt auf einer Bank, sah sie an „und führt an sich selbst sexuelle Handlungen durch“, wie die Polizei schildert. Die bestürzten Spaziergängerinnen alarmierten sofort die Exekutive. Doch eine Fahndung nach dem Unbekannten blieb vorerst ohne Erfolg.

Nun hofft die Polizei auf Zeugen, die den Sexunhold gesehen haben. Nicht auszuschließen, dass dieser auch bei anderer Gelegenheit bereits aufgefallen ist. Der Mann ist etwa 40 Jahre alt, wird als südländischer Typ mit dunklen Haaren beschrieben. Er trug eine Brille, war schlank und bekleidet mit einer blauen Jacke mit Aufschrift. Hinweise sind an die Polizei Sölden erbeten unter: 059133/7108.  

Porträt von Claudia Thurner
Claudia Thurner
Tirol

