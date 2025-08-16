Exhibitionist schockte zwei Spaziergängerinnen

Nun hofft die Polizei auf Zeugen, die den Sexunhold gesehen haben. Nicht auszuschließen, dass dieser auch bei anderer Gelegenheit bereits aufgefallen ist. Der Mann ist etwa 40 Jahre alt, wird als südländischer Typ mit dunklen Haaren beschrieben. Er trug eine Brille, war schlank und bekleidet mit einer blauen Jacke mit Aufschrift. Hinweise sind an die Polizei Sölden erbeten unter: 059133/7108.