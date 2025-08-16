Österreich trotz 78:87 in Bulgarien in Hauptrunde!

Österreichs Basketball-Nationalteam um NBA-Spieler Jakob Pöltl hat den Aufstieg in die erste Hauptrunde der Qualifikation für die WM 2027 trotz einer Niederlage in Bulgarien geschafft!
Die ÖBV-Mannschaft unterlag am Samstag in Botewgrad 78:87 (37:38). Die Österreicher sind vor dem letzten Match der Bulgaren am Mittwoch in den Niederlanden aber nicht mehr aus den Top-2 der Dreiergruppe der europäischen Vor-Qualifikation zu verdrängen.
Pöltl mit 23 Punkten und 13 Rebounds Topscorer für Rot-Weiß-Rot
In der ersten Hauptrunde der Qualifikation spielt Österreich ab Ende November in einer Gruppe mit Lettland, Polen sowie erneut den Niederlanden oder Bulgarien.
Zum Abschluss der aktuellen Phase ging es gegen die Bulgaren lange eng her, ehe die Gastgeber in den letzten Minuten noch davonzogen. Österreich hätte sich aber auch eine deutlich höhere Niederlage erlauben können. Pöltl war mit 23 Punkten und 13 Rebounds der Topscorer für Rot-Weiß-Rot, in den ersten Spielen der Hauptrunde wird der in der NBA bei Toronto engagierte Center fehlen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.