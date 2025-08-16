Alaska-Gipfel: Dokumente in Hotel-Drucker entdeckt

Sicherheitsexperten meckern über Inkompetenz

Sicherheitsexperten sehen den Vorgang kritisch. „Mir kommt das wie ein weiterer Beweis für die Schludrigkeit und Inkompetenz dieser Regierung vor“, sagte Jon Michaels, Professor für Rechtswissenschaften an der Universität UCLA in Los Angeles, dem Sender. „Man lässt einfach nichts im Drucker liegen. Das ist ganz einfach.“