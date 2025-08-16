Vorteilswelt
„Schludrigkeit“

Alaska-Gipfel: Dokumente in Hotel-Drucker entdeckt

Außenpolitik
16.08.2025 19:09
Damit haben Trump und Putin, die sich nach dem Gespräch betont bedeckt geben, sicher nicht ...
Damit haben Trump und Putin, die sich nach dem Gespräch betont bedeckt geben, sicher nicht gerechnet.(Bild: EPA/GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL)

In einem Hotel-Drucker in Anchorage sind laut dem Radio-Netzwerk NPR vorbereitende Unterlagen für die Teilnehmer des Gipfeltreffens zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin gefunden worden.

0 Kommentare

Dem US-Radio zufolge wurden die acht Seiten Freitag früh im Business Center des Captain-Cook-Hotels entdeckt. Es liegt rund 20 Fahrminuten von der Militärbasis Elmendorf-Richardson entfernt, wo das Treffen der beiden Präsidenten zum Ukraine-Krieg stattfand.

Die von NPR veröffentlichten Unterlagen enthalten unter anderem einen detaillierten Zeitplan mit konkreten Besprechungsräumen des Treffens, Ansprechpartner des US-Außenministeriums mit Telefonnummern, das Menü des geplanten Mittagessens und Mini-Biografien mit Fotos der Teilnehmenden und Aussprachehilfen zu ihren Namen. Zu Russlands Präsident ist beispielsweise die Aussprache „POO-tihn“ vermerkt.

Sicherheitsexperten meckern über Inkompetenz
Sicherheitsexperten sehen den Vorgang kritisch. „Mir kommt das wie ein weiterer Beweis für die Schludrigkeit und Inkompetenz dieser Regierung vor“, sagte Jon Michaels, Professor für Rechtswissenschaften an der Universität UCLA in Los Angeles, dem Sender. „Man lässt einfach nichts im Drucker liegen. Das ist ganz einfach.“

Folgen Sie uns auf