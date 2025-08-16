Autofahrer (17) raste der Polizei davon: Haft!

Der Lenker missachtete eine Anhaltung und flüchtete mit seinem Beifahrer (18) durch das Salzburger Stadtgebiet. Im Stadtteil Parsch konnte der junge Lenker endgültig gestoppt werden. Laut Polizei waren falsche Kennzeichen am Pkw montiert. Zudem konnte der Lenker nicht beweisen, dass es sich um seinen Wagen handelt. Das Auto wurde sichergestellt und der 17-Jährige wurde in die Justizanstalt gebracht.