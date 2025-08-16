Autofahrer (17) raste der Polizei davon: Haft!

Eine wilde Verfolgungsjagd lieferte sich ein Autolenker (17) am Freitagabend mit der Polizei. Im Zuge dessen beging der Jugendliche mehrere Delikte.
Der Lenker missachtete eine Anhaltung und flüchtete mit seinem Beifahrer (18) durch das Salzburger Stadtgebiet. Im Stadtteil Parsch konnte der junge Lenker endgültig gestoppt werden. Laut Polizei waren falsche Kennzeichen am Pkw montiert. Zudem konnte der Lenker nicht beweisen, dass es sich um seinen Wagen handelt. Das Auto wurde sichergestellt und der 17-Jährige wurde in die Justizanstalt gebracht.
Ihm werden eine Reihe von Delikten vorgeworfen: versuchter Widerstand gegen die Staatsgewalt, versuchte schwere Körperverletzung, Urkundenunterdrückung und Gefährdung der körperlichen Sicherheit. Der 18-jährige Beifahrer wurde auf freiem Fuß angezeigt.
Kommentare
