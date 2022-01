Samsung dreht für Generation TikTok den Fernseher

Samsung-Fernseher bekommen NFT-Anwendung

Samsung demonstrierte mit den ersten CES-Ankündigungen in der Nacht auf Montag den Drang, unbedingt mit der Zeit gehen zu wollen. So bekommen die neuen Modelle eine App, mit der sogenannte NFTs angesehen und gehandelt werden können. NFTs sind im Grunde Daten mit digitalen Besitzurkunden. Nach hohen Preisen bei Versteigerungen digitaler Kunstwerke erlebten die NFTs in den vergangenen Monaten einen Boom, auf den Samsung nun offenkundig aufspringen will.