„Ich will die langen und die kurzen Ohren kitzeln“

Können Sie aus Ihren Erfahrungen bei den OÖ. Stiftskonzerten und Musica Sacra etwas in Ihre neue Tätigkeit für das BOL mitnehmen?

Auf jeden Fall! Mir kommt ein Zitat von Leopold Mozart an seinen Sohn in den Sinn, er müsse darauf achten, „die langen und die kurzen Ohren zu kitzeln“. In einem Konzertprogramm muss es etwas vieles geben, das dem Großteil des Publikums gefällt, aber dazwischen muss man auch etwas für Spezialisten einbauen – also den einen oder anderen Akzent setzen. Das will ich beim BOL auch versuchen.