Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bruckner Orchester

„Ich will die langen und die kurzen Ohren kitzeln“

Oberösterreich
19.10.2025 15:00
Daniel Hochreiter ist neuer Künstlerischer Direktor des Bruckner Orchesters Linz (BOL) – er ...
Daniel Hochreiter ist neuer Künstlerischer Direktor des Bruckner Orchesters Linz (BOL) – er übernahm die Stelle von Norbert Trawöger, der bekanntlich zur LIVA wechselte.(Bild: Wenzel Markus)

Vision, Tempo, Tiefgang – das bringt Daniel Hochreiter mit. Der Musiker ist heute ein Vollblut-Manager und seit kurzem neuer künstlerischer Direktor des Bruckner Orchesters Linz – für ein Jahr. Welche Erfahrung bringt der 34-Jährige mit? Und hat sich jetzt ein Traum erfüllt?, fragte ihn die „Krone“.

0 Kommentare

Ohne das Bruckner Orchester (BOL) hätte ich wohl nie meine Liebe zu klassischer und romantischer Orchestermusik entdeckt“, schwärmt Daniel Hochreiter. Der Linzer ist seit seiner Jugend ein Fan des BOL. Und obwohl er eigentlich einmal Rockstar oder sogar Fußballer werden wollte, ist er heute ein gefragter Musikmanager.

Bisher war der 34-Jährige Geschäftsführer der OÖ. Stiftskonzerte und von Musica Sacra. Nun wurde er für ein Jahr zum Künstlerischen Direktor des BOL bestellt. „Ich werde ein Teil der Reise dieses wunderbaren Klangkörpers“, schwärmt er. Er übernahm die Stelle von Norbert Trawöger, der bekanntlich zum „Artistic Director“ zur LIVA (Linzer Veranstaltungsgesellschaft) wechselte, wir haben bereits darüber berichtet.

 Hochreiters Bestellung ist interimistisch, der Posten wird Ende des Jahres offiziell ausgeschrieben: „Ich will mich bewerben“, verrät er im „Krone“-Talk.

„Krone“: Hatten Sie jemals den Berufswunsch, Orchesterdirektor zu werden?
Daniel Hochreiter: Ehrlicherweise nein (lacht). Als Kind und Jugendlicher standen Traumberufe wie Fußballprofi, Architekt oder Rockstar hoch im Kurs. Ich habe in Salzburg Musikwissenschaft studiert und bin durch ein Praktikum bei der Camerata Salzburg – einem der führenden Kammerorchester Europas – ins Management gerutscht. Ab diesem Zeitpunkt war ich fasziniert von den Abläufen, Strategien und programmatischen Überlegungen „hinter der Bühne“.

Zitat Icon

Das Bruckner Orchester gehört ohne Zweifel zur europaweiten Elite von Opern- und Konzert- orchestern

Daniel Hochreiter, Künstlerischer Direktor

Sie gelten als Management-Profi im klassischen Bereich. Wo haben Sie Ihr Handwerk gelernt?
Ich habe lange bei einer Wiener Künstleragentur gearbeitet, Tourneen von Orchestern wie den Wiener Philharmonikern oder dem Orchestre de Paris organisiert und geplant.

Sie sind nicht nur Manager, sondern auch Musiker...
Ja, Gitarre und Klavier sind „meine“ Instrumente – und ich studierte Komposition bei Gunter Waldek an der Anton-Bruckner-Privatuniversität. Ich habe früher in Bands gespielt, Songs geschrieben, Arrangements gemacht.

(Bild: Winkler Reinhard)

Verraten Sie uns: Was machen Sie als Künstlerischer Direktor den ganzen Tag?
Jeder Tag ist anders – und das ist auch das Spannende und Reizvolle! Manchmal geht es um Entscheidungen, die die nächste Woche betreffen, und dann geht es um Konzerte, die erst in zwei Jahren stattfinden werden. Aber grundsätzlich laufen bei mir alle künstlerischen, programmatischen und strategischen Fäden zusammen.

Derzeit arbeiten Sie parallel mit dem Chefdirigenten Markus Poschner und dem designierten Chefdirigenten Christoph Koncz zusammen. Ist das schwierig?
Mit Markus Poschner bin ich im täglichen Austausch über die jetzige, aber vor allem über die Saison 2026/27. In der Welt der Klassik plant man sehr weit voraus. Daher stehe ich auch mit Christoph Koncz regelmäßig wegen seiner ersten Saison 2027/28 in Kontakt.

Was mögen Sie am BOL?
Ich bin in Oberösterreich aufgewachsen und das BOL war das erste Orchester, das ich live erlebt habe. Es hat mir den Zugang zur Opern- und Konzertwelt geöffnet und hat daher auch irgendwie „Mitschuld“ an meinem bisherigen beruflichen Werdegang. Für das Orchester tätig zu sein, das mich so sehr geprägt hat, ist schon sehr schön.

Lesen Sie auch:
Jung, ambitioniert und genial: Christoph Koncz, designierter Chefdirigent des Bruckner ...
Krone Plus Logo
Wien-Linz: Wie ist er?
Christoph Koncz: Der Neue am Pult und seine Pläne
13.09.2025
Erstes Solo-Album
Florian Ritt: „Es geht ums Loslassen – und um Mut“
15.10.2025
Landestheater Linz
David Bösch: „Das Ensemble ist mein Ratgeber“
01.10.2025

Können Sie aus Ihren Erfahrungen bei den OÖ. Stiftskonzerten und Musica Sacra etwas in Ihre neue Tätigkeit für das BOL mitnehmen?
Auf jeden Fall! Mir kommt ein Zitat von Leopold Mozart an seinen Sohn in den Sinn, er müsse darauf achten, „die langen und die kurzen Ohren zu kitzeln“. In einem Konzertprogramm muss es etwas vieles geben, das dem Großteil des Publikums gefällt, aber dazwischen muss man auch etwas für Spezialisten einbauen – also den einen oder anderen Akzent setzen. Das will ich beim BOL auch versuchen.

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Polin 27 Jahre lang im Kinderzimmer eingesperrt
91.647 mal gelesen
Hier wird Mirella von Polizeibeamten zu einem Krankenwagen gebracht.
Innenpolitik
Babler: „Wochenend-Einkauf kostet mich rund 200 €“
82.797 mal gelesen
Krone Plus Logo
Österreichs Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ)
Ski Alpin
Änderungen in Sölden: Manuel Feller übt Kritik
79.179 mal gelesen
Manuel Feller reagiert mit Unverständnis auf die Änderungen in Sölden.
Mehr Oberösterreich
Bruckner Orchester
„Ich will die langen und die kurzen Ohren kitzeln“
Bundesliga im Ticker
LIVE: Ronivaldo gleicht für BWL gegen Sturm aus!
Trotz Wirtschaftskrise
Eine Erfolgsstory: Loxone peilt die Milliarde an
28-Jähriger verprügelt
Sex-Anmache, Streit und Gewalt im Klostergarten
Traumberuf gefunden
„Fuhr mit der Lok, bevor ich Radfahren konnte“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf