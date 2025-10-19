Prinz Andrew setzte Leibwächter auf Giuffre an

Andrew bestreitet – auch in der jüngsten Mitteilung – alle Vorwürfe. Seine früheren Einlassungen zu dem Skandal wirkten nicht glaubwürdig. Nur Monate nach Epsteins Tod im Jahr 2019 hatte Andrew sich zu einem BBC-Interview hinreißen lassen, das zum Desaster wurde. Er ließ kaum Mitleid mit den Opfern Epsteins erkennen, bereute nicht einmal, mit ihm befreundet gewesen zu sein.