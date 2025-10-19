Blau-Weiß Linz gegen Sturm Graz ab 14.30 Uhr LIVE

Als klarer Favorit reist Meister Sturm nach Linz. Alles andere als ein Sieg beim Tabellen-Zehnten darf als Überraschung gelten, in der Bundesliga sind die Grazer gegen Blau-Weiß noch ungeschlagen. Zudem hat die Truppe von Trainer Jürgen Säumel alle fünf Liga-Auswärtsspiele in dieser Saison für sich entschieden. Mit Offensivkraft Axel Kayombo und Rechtsverteidiger Arjan Malic sind zuletzt zwei Spieler nach Verletzungen ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. „Ob es bei einem der beiden schon für den Spieltagskader reicht, werden wir erst entscheiden“, sagte Säumel. Dafür laboriert Belmin Beganovic nach seinem U21-Einsatz an einer Sprunggelenksverletzung.