Blau-Weiß Linz gegen Sturm Graz ab 14.30 Uhr LIVE

Die 10. Runde der österreichischen Fußball-Bundesliga steht an: Blau-Weiß Linz empfängt Sturm Graz. Wir berichten live ab 14.30 Uhr – siehe Ticker unten.
Als klarer Favorit reist Meister Sturm nach Linz. Alles andere als ein Sieg beim Tabellen-Zehnten darf als Überraschung gelten, in der Bundesliga sind die Grazer gegen Blau-Weiß noch ungeschlagen. Zudem hat die Truppe von Trainer Jürgen Säumel alle fünf Liga-Auswärtsspiele in dieser Saison für sich entschieden. Mit Offensivkraft Axel Kayombo und Rechtsverteidiger Arjan Malic sind zuletzt zwei Spieler nach Verletzungen ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. „Ob es bei einem der beiden schon für den Spieltagskader reicht, werden wir erst entscheiden“, sagte Säumel. Dafür laboriert Belmin Beganovic nach seinem U21-Einsatz an einer Sprunggelenksverletzung.
Allerdings sind die Linzer nach einem schwachen Saisonstart (vier Niederlagen am Stück) mittlerweile auf Betriebstemperatur gekommen. In den vergangenen vier Runden gelangen dem Team von Trainer Mitja Mörec drei Siege, zuletzt ein 1:0 bei der Wiener Austria. Die blau-weißen Hoffnungen ruhen dabei auf Stürmer Shon Weissman, der seit seiner Verpflichtung schon drei Mal netzte.
„Wir spielen gegen eine Mannschaft, die sehr viel Qualität hat auf jeder Position. Wir müssen bereit sein, zu leiden in gewissen Situationen“, meinte Mörec. Es gelte, „mutig und überzeugend aufzutreten. Dann haben wir auch Chancen gegen Sturm Graz.“ Die Partie ist restlos ausverkauft.
