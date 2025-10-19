Olympia-Start Brignones immer unwahrscheinlicher!

„Fünf bis sieben Stunden“ in der Physiotherapie

Nach zwei Operationen quäle sie sich aktuell „fünf bis sieben Stunden“ in der Physiotherapie und arbeite „nur daran, mich von der Verletzung zu erholen. Und das bedeutet, dass ich wirklich hart arbeite, denn sonst hätte ich ein Bein, das eine völlig andere Form als das andere hat“. Die neue Weltcup-Saison beginnt am 25. Oktober in Sölden.