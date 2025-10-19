Olympia-Start Brignones immer unwahrscheinlicher!

Die Hoffnungen von Gesamtweltcup-Siegerin Federica Brignone auf eine Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand-Cortina schwinden zusehends!
Die Italienerin kämpft mit anhaltenden Schmerzen und stand bisher nicht auf Skiern. „Ich denke, es wird unmöglich für mich sein, vor Jänner oder direkt vor den Olympischen Spielen wieder in den Wettbewerb einzusteigen“, sagte die 35-Jährige der Nachrichtenagentur AFP am Rande eines Medientermins in Mailand.
Brignone erlitt bei einem Sturz bei den italienischen Meisterschaften im April einen Schien- und Wadenbeinbruch und einen Kreuzbandriss im linken Bein.
„Fünf bis sieben Stunden“ in der Physiotherapie
Nach zwei Operationen quäle sie sich aktuell „fünf bis sieben Stunden“ in der Physiotherapie und arbeite „nur daran, mich von der Verletzung zu erholen. Und das bedeutet, dass ich wirklich hart arbeite, denn sonst hätte ich ein Bein, das eine völlig andere Form als das andere hat“. Die neue Weltcup-Saison beginnt am 25. Oktober in Sölden.
