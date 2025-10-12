Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Handy, Linux oder Mac:

Was man nutzen kann, wenn Windows keine Option ist

Digital
12.10.2025 17:55
Die Linux-Desktopumgebung Gnome: Wer einen eigentlich ausreichend schnellen PC hat, der Windows ...
Die Linux-Desktopumgebung Gnome: Wer einen eigentlich ausreichend schnellen PC hat, der Windows 11 nicht unterstützt, kann ihm nach dem Windows-10-Supportende mit einem anderen Betriebssystem neues Leben einhauchen.(Bild: gnome.org)

Mit dem Supportende von Windows 10, das allen blüht, die am 14. Oktober nicht die Verlängerung bei Microsoft buchen, werden massenhaft Computer unbrauchbar. Grund: Die stark gestiegenen Hardwarevoraussetzungen des Nachfolge-Betriebssystems Windows 11 schließen viele PCs, die teilweise erst 2017 oder 2018 auf den Markt kamen, von der Nutzung aus. Das kann zum Neukauf zwingen – muss es aber nicht.

0 Kommentare

Auf fast der Hälfte der Computer in Österreich ist heute immer noch Windows 10 installiert. In wenigen Tagen endet dort jedoch die Update-Versorgung für alle, die sich nicht aktiv bei Microsoft um eine Verlängerung bemühen. Für EU-Bürger kostet die immerhin nichts, sie vertagt die Problematik aber auch nur um ein Jahr: Was tun, wenn man Windows 11 nicht verwenden kann oder will? Sowohl beim Neukauf als auch für Gebrauchtgeräte, die ohne Updates zum Einfallstor für Cyberkriminelle würden, gibt es Alternativen. Krone+ verrät, welche zu wem passt.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Dominik Erlinger
Dominik Erlinger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Linux-Desktopumgebung Gnome: Wer einen eigentlich ausreichend schnellen PC hat, der Windows ...
Krone Plus Logo
Handy, Linux oder Mac:
Was man nutzen kann, wenn Windows keine Option ist
Erstmals läuft auf Österreichs Computern häufiger Windows 11 als der Vorgänger – doch nicht jede ...
Krone Plus Logo
Trick bei Installation
Windows 11 ohne Microsoft-Konto nutzen: So geht es
Krone Plus Logo
Schwärme immer größer
Wieso Chinas Drohnen-Shows Militärs Sorge bereiten
Krone Plus Logo
Ein Machtverlust droht
Wieso Mobilfunker das superdünne iPhone fürchten
Krone Plus Logo
Nvidia-Navi, Laserturm
KI-Wischroboter Dreame Aqua10 Ultra Roller im Test
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
233.505 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Ski Alpin
Leidensweg von Ski-Ass will einfach nicht enden
140.132 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Leidensweg dieser österreichischen Skifahrerin will einfach nicht aufhören.
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
134.176 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Wien
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
1363 mal kommentiert
Die Männer waren direkte Nachbarn – am frühen Samstagmorgen kam es zum tödlichen ...
Außenpolitik
Orbán macht jetzt gegen „Kriegspläne“ der EU mobil
1335 mal kommentiert
Viktor Orbán meint, dass die EU „in den Krieg ziehen“ will.
Kolumnen
Ich werde Sie niemals „Frau“ nennen, Herr P.!
1115 mal kommentiert
„Waltraud Gerhard P.“ gibt sich nicht einmal den Anschein einer Frau.
Mehr Digital
Krone Plus Logo
Handy, Linux oder Mac:
Was man nutzen kann, wenn Windows keine Option ist
5,7 Mio. Betroffene
Bekannte Airline räumt gewaltiges Datenleck ein
Krone Plus Logo
Mister ChatGPT
Sam Altman: So tickt Kopf der neuen Intelligenz
Zehntausende Zuschauer
Influencerin überträgt Geburt ihres Kindes live
Krone Plus Logo
Handelskrieg droht
Trump vs. China: Erdbeben wegen Seltener Erden

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf