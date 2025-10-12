Was man nutzen kann, wenn Windows keine Option ist

Mit dem Supportende von Windows 10, das allen blüht, die am 14. Oktober nicht die Verlängerung bei Microsoft buchen, werden massenhaft Computer unbrauchbar. Grund: Die stark gestiegenen Hardwarevoraussetzungen des Nachfolge-Betriebssystems Windows 11 schließen viele PCs, die teilweise erst 2017 oder 2018 auf den Markt kamen, von der Nutzung aus. Das kann zum Neukauf zwingen – muss es aber nicht.
Auf fast der Hälfte der Computer in Österreich ist heute immer noch Windows 10 installiert. In wenigen Tagen endet dort jedoch die Update-Versorgung für alle, die sich nicht aktiv bei Microsoft um eine Verlängerung bemühen. Für EU-Bürger kostet die immerhin nichts, sie vertagt die Problematik aber auch nur um ein Jahr: Was tun, wenn man Windows 11 nicht verwenden kann oder will? Sowohl beim Neukauf als auch für Gebrauchtgeräte, die ohne Updates zum Einfallstor für Cyberkriminelle würden, gibt es Alternativen. Krone+ verrät, welche zu wem passt.
