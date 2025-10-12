Was man nutzen kann, wenn Windows keine Option ist

Auf fast der Hälfte der Computer in Österreich ist heute immer noch Windows 10 installiert. In wenigen Tagen endet dort jedoch die Update-Versorgung für alle, die sich nicht aktiv bei Microsoft um eine Verlängerung bemühen. Für EU-Bürger kostet die immerhin nichts, sie vertagt die Problematik aber auch nur um ein Jahr: Was tun, wenn man Windows 11 nicht verwenden kann oder will? Sowohl beim Neukauf als auch für Gebrauchtgeräte, die ohne Updates zum Einfallstor für Cyberkriminelle würden, gibt es Alternativen. Krone+ verrät, welche zu wem passt.