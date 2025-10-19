„Mit voller Stärke“: Minister fordert Krieg zurück

„Die nazistische Terrororganisation muss restlos vernichtet werden“

„Die trügerischen Vorstellungen, Hamas werde ihre Haltung ändern oder auch nur ein von ihr unterschriebenes Abkommen einhalten, erweisen sich, wie zu erwarten, als gefährlich für unsere Sicherheit“, postete Ben-Gvir weiter. „Die nazistische Terrororganisation muss restlos vernichtet werden – und zwar möglichst bald.“

Waffenruhe seit 10. Oktober

Seit dem 10. Oktober herrscht im Gazastreifen offiziell eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. Es gab allerdings bereits mehrere gewaltsame Zwischenfälle. Ben-Gvir hatte die Waffenruhe-Vereinbarung von Anfang an kritisiert und auch dagegen gestimmt.