Auf Wiener A23: Bauarbeiten sorgen für Stauchaos

Auf der Wiener A23 in Richtung Hirschstetten kommt es aktuell zu massiven Verzögerungen. Grund dafür sind laut ÖAMTC umfangreiche Bauarbeiten, sodass teilweise nicht alle Fahrstreifen befahrbar sind.
Zwischen dem Knoten Prater und St. Marx ist nahezu jeder Fahrstreifen dicht – eine Stunde oder mehr Verzögerung inklusive. Der Verkehr auf der A23 staut sich seit den Mittagsstunden kilometerweit zurück, stellenweise bis nach Favoriten.
Tangente steht still
Auch die Auffahrt vom Wiener Gürtel auf die Tangente ist komplett überlastet. Zwischen St. Marx und Prater steht mittlerweile alles still.
Bis dahin heißt es für alle Autofahrer weiter Nerven bewahren, genug Zeit einplanen — und wenn möglich: Umleitung über weniger belastete Straßen ins Auge fassen.
