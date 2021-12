Anleger zahlen Millionen für virtuelle Grundstücke

Millionen auszugeben für ein Stück Land, das nicht existiert, mag nach einer ziemlich verrückten Idee klingen - doch der Hype um die virtuelle Welt der Zukunft, das „Metaverse“, weckt das Interesse von immer mehr Investoren. Kürzlich gab die in New York ansässige Firma Republic Realm den Kauf eines Grundstücks in der virtuellen Welt für 4,3 Millionen Dollar (3,8 Millionen Euro) bekannt.