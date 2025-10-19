Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Kreuzbandriss

ÖSV-Herr hofft auf Comeback auf Lieblingsstrecke

Vorarlberg
19.10.2025 14:03
Claudio Andreatta steht seit zwei Wochen wieder auf seinen Skiern.
Claudio Andreatta steht seit zwei Wochen wieder auf seinen Skiern.(Bild: zVg)

Am 17. Dezember 2024 stockte den Zuschauern beim Skicross-Weltcup im schweizerischen Arosa kurzfristig der Atem, als ÖSV-Starter Claudio Andreatta in der Runde der letzten 64 brutal abflog. Das Resultat: schwere Verletzungen am rechten Knie. Nun, zehn Monate später, meldet sich der 25-Jährige retour und lässt aufhorchen!

0 Kommentare

„Für mich fühlt es sich eigentlich so an, als ob ich nie verletzt gewesen wäre“, sagt Skicrosser Claudio Andreatta lächelnd. „Es ist mehr oder weniger so, als ob ich meine Saison ganz normal beendet und jetzt einfach wieder mit dem Skifahren angefangen hätte.“ Die Realität schaut aber anders aus. Der 25-Jährige hatte sich vergangenen Dezember beim Weltcup in Arosa bei einem wilden Sturz das Kreuz- und Innenband im rechten Knie gerissen und verpasste nach einer Operation im Privatsanatorium Hochrum die gesamte Saison.

Spezialprogramm in Sölden
Seit zwei Wochen steht der Klostertaler nun wieder auf seinen Augment-Skiern. „Ich bin zuletzt mit der Back-to-Race-Gruppe von Meini Tatschl, Christoph Alster und Raphael Strack in Sölden in erster Linie Schule gefahren, wobei auch schon der eine oder andere geschnittene Schwung dabei war“, verrät Andreatta. „Zu Wochenbeginn sind in Sölden nochmals zwei Tage mit Raphi eingeplant, ehe ich zu meiner Trainingsgruppe wechsle und die ersten Startpassagen üben kann.“

Lesen Sie auch:
Beim Nachtrennen in Arosa erwischte es Claudio Andreatta im Vorjahr.
Nach Kreuzband-OP
Hirscher-Guru unterstützt ÖSV-Ass beim Comeback
03.06.2025
Rücktritte als Chance
„Glaub es erst, wenn Graf nicht um die Ecke kommt“
05.10.2024
Karriereende mit 28
Der „Ski-Hulk“ zieht einen finalen Schlussstrich
01.09.2024

Im Sommer als Zimmermann
Das große Ziel: Ein Comeback beim Weltcupstart ab 9. Dezember in Val Thorens, wo Andreatta im Vorjahr wenige Tage vor seiner Verletzung auf Rang 19 gefahren war. Körperlich scheint dieser Traum zum Greifen nahe. „Natürlich muss ich davor noch einiges an Skitagen sammeln, aber Val Thorens ist definitiv meine Lieblingsstrecke. Die liegt mir einfach“, verrät der gelernte Zimmermann, der sich sein Budget für seine Sportkarriere im Sommer wieder bei Holzbau Sutter erarbeitet hatte. Einen Haken gibt es allerdings: „Wir haben sieben Startplätze, sind – nachdem Moritz Opetnik aus dem Europacup in den Weltcup hochgezogen wurde – aber acht Läufer.“ Ob es im Vorfeld zu einer ÖSV-internen Qualifikation, etwa bei den FIS-Rennen Ende November am Pitztaler Gletscher, kommen wird, ist derzeit noch offen.

Porträt von Peter Weihs
Peter Weihs
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
4° / 13°
Symbol bedeckt
Bludenz
3° / 14°
Symbol bedeckt
Dornbirn
5° / 14°
Symbol bedeckt
Feldkirch
3° / 13°
Symbol bedeckt

krone.tv

Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Polin 27 Jahre lang im Kinderzimmer eingesperrt
91.647 mal gelesen
Hier wird Mirella von Polizeibeamten zu einem Krankenwagen gebracht.
Innenpolitik
Babler: „Wochenend-Einkauf kostet mich rund 200 €“
82.797 mal gelesen
Krone Plus Logo
Österreichs Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ)
Ski Alpin
Änderungen in Sölden: Manuel Feller übt Kritik
79.179 mal gelesen
Manuel Feller reagiert mit Unverständnis auf die Änderungen in Sölden.
Mehr Vorarlberg
Bundesliga im Ticker
LIVE: Tor! Salzburg gleicht trotz Unterzahl aus
Balkone beschädigt
Wohnung nach Terrassenbrand nicht mehr zu benutzen
Nach Kreuzbandriss
ÖSV-Herr hofft auf Comeback auf Lieblingsstrecke
Fatale Folgen
Mit frisiertem Scooter über rote Ampel gerast
Ach, übrigens...
„Und er würde es machen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf