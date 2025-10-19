ÖSV-Herr hofft auf Comeback auf Lieblingsstrecke

Im Sommer als Zimmermann

Das große Ziel: Ein Comeback beim Weltcupstart ab 9. Dezember in Val Thorens, wo Andreatta im Vorjahr wenige Tage vor seiner Verletzung auf Rang 19 gefahren war. Körperlich scheint dieser Traum zum Greifen nahe. „Natürlich muss ich davor noch einiges an Skitagen sammeln, aber Val Thorens ist definitiv meine Lieblingsstrecke. Die liegt mir einfach“, verrät der gelernte Zimmermann, der sich sein Budget für seine Sportkarriere im Sommer wieder bei Holzbau Sutter erarbeitet hatte. Einen Haken gibt es allerdings: „Wir haben sieben Startplätze, sind – nachdem Moritz Opetnik aus dem Europacup in den Weltcup hochgezogen wurde – aber acht Läufer.“ Ob es im Vorfeld zu einer ÖSV-internen Qualifikation, etwa bei den FIS-Rennen Ende November am Pitztaler Gletscher, kommen wird, ist derzeit noch offen.