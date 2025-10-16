Honor enthüllt „Robot Phone“ mit KI-Gimbal-Kamera

Ob es tatsächlich so weit kommt, bleibt abzuwarten. Weitere Details zur Zukunft des Robot Phones möchte Honor auf dem Mobile World Congress im kommenden Frühjahr in Barcelona enthüllen. Dann dürfte sich zeigen, ob es bei einem KI-generierten Video des Smartphones (siehe oben) bleibt oder ob aus dem Konzept ein tatsächlich reales Produkt wird.