Wiesberger verpasst das erhoffte Top-Ten-Ergebnis!

Kein österreichischer Sieg in Hangzhou

Beim zur Challenge Tour zählenden 500.000-Dollar-Turnier im chinesischen Hangzhou wurde es nichts aus einem österreichischen Sieg. Maximilian Steinlechner musste sich im Playoff um den ersten Platz dem Spanier Sebastian Garcia beugen und wurde Zweiter, Lukas Nemecz landete auf Rang vier.