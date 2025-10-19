Wiesberger verpasst das erhoffte Top-Ten-Ergebnis!

Bernd Wiesberger hat bei der mit 4 Millionen Dollar dotierten India Championship der Golfer in Neu-Delhi den 17. Rang belegt!
Er verpasste damit das erhoffte Top-Ten-Ergebnis. Der Burgenländer spielte am Sonntag eine 70er-Runde und schloss das Turnier mit 12 unter Par ab. Der Sieg ging an den Engländer Tommy Fleetwood, der gleich zehn Schläge weniger benötigte.
Die Entscheidung über die volle Kategorie der Tourkarte fällt somit erst kommende Woche beim letzten regulären Turnier der DP World Tour in Südkorea.
Kein österreichischer Sieg in Hangzhou
Beim zur Challenge Tour zählenden 500.000-Dollar-Turnier im chinesischen Hangzhou wurde es nichts aus einem österreichischen Sieg. Maximilian Steinlechner musste sich im Playoff um den ersten Platz dem Spanier Sebastian Garcia beugen und wurde Zweiter, Lukas Nemecz landete auf Rang vier.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.