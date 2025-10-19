Erler/Galloway gewinnen ersten gemeinsamen Titel

Alexander Erler kommt als frischgebackener Doppel-Sieger von Stockholm zu den Erste Bank Open nach Wien. Der 27-jährige Tiroler und sein US-Partner Robert Galloway haben am Sonntag das Endspiel in Schweden gegen Vasil Kirkov/Bart Stevens (USA/NED) klar nach nur 65 Minuten 6:3,6:2 gewonnen.
Im zwölften ATP-Endspiel war es Erlers neunter Turniersieg bzw. sein erster an der Seite Galloways. Einen davon hatte Erler noch an der Seite seines früheren Langzeitpartners Lucas Miedler im Vorjahr in der Wiener Stadthalle gefeiert. Das ÖTV-Duo trennte sich danach und spielt aktuell nur noch im Davis Cup zusammen.
Dank Wildcard in Wien
Erler/Galloway sind dank einer Wildcard in Wien dabei, Miedler startet mit Partner Francisco Cabral. Mit dem Portugiesen hat Miedler 2025 dieses Jahr in Gstaad und Hangzhou triumphiert und ist aktuell Weltranglisten-25. Erler belegt Rang 38.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.