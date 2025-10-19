Erler/Galloway gewinnen ersten gemeinsamen Titel

Im zwölften ATP-Endspiel war es Erlers neunter Turniersieg bzw. sein erster an der Seite Galloways. Einen davon hatte Erler noch an der Seite seines früheren Langzeitpartners Lucas Miedler im Vorjahr in der Wiener Stadthalle gefeiert. Das ÖTV-Duo trennte sich danach und spielt aktuell nur noch im Davis Cup zusammen.