Red Bull Salzburg gegen Altach ab 14.30 Uhr LIVE

Auch in Wals-Siezenheim ist die Rollenverteilung beim Duell der Salzburger mit Altach klar, wenngleich die Rheindörfler bisher eine gute Saison bestreiten. Fabio Ingolitsch feiert sein einjähriges Jubiläum als Altach-Trainer mit einem Deja-vu bei seinem Ex-Verein, im Vorjahr hatte er am selben Datum ebenfalls auswärts in Salzburg (1:2) sein Debüt gefeiert. „Deswegen ist es etwas Besonderes“, sagte Ingolitsch, der in seiner Heimat eine „Riesen-Chance“ sieht, überraschen zu können. „In Salzburg hängen die Trauben aber sehr hoch und natürlich sind sie der Favorit.“ Aus den letzten drei Partien nahmen die Altacher nur einen Zähler mit.