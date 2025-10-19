Eine Erfolgsstory: Loxone peilt die Milliarde an

„Krise hilft uns“

Geschäftsführer Andreas Hetzendorfer berichtet: „In Wahrheit ist es so, dass uns die Krise in der Wirtschaft sogar hilft. Wenn es in Firmen Unsicherheit gibt, sind gute Leute auf der Suche nach Alternativen. Davon profitieren wir, weil gute Mitarbeiter zu uns kommen wollen.“ Aktuell sucht Loxone weltweit 150 Mitarbeiter. „Die Leute können sich aussuchen, wo sie arbeiten wollen“, ergänzt der Firmenchef.