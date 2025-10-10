Vorteilswelt
Trick bei Installation

Windows 11 ohne Microsoft-Konto nutzen: So geht es

Digital
10.10.2025 14:31
Erstmals läuft auf Österreichs Computern häufiger Windows 11 als der Vorgänger – doch nicht jede ...
Erstmals läuft auf Österreichs Computern häufiger Windows 11 als der Vorgänger – doch nicht jede Änderung ist den Nutzern willkommen.(Bild: hamara - stock.adobe.com)

Das nahende Support-Ende bei Windows 10 treibt PC-Nutzer, die bisher abwarteten, in Scharen zum Nachfolgebetriebssystem Windows 11. Zum ersten Mal hat es den Vorgänger bei den Marktanteilen überholt – doch viele Nutzer ärgern sich über den Zwang zum Microsoft-Konto.

Bei der Installation von Windows 11 drängt der Milliardenkonzern aus den USA die Nutzer zur Erstellung eines mit der E-Mail-Adresse verknüpften Herstellerkontos auf Microsoft-Servern: Die Wahl, den PC mit einem lokalen Benutzerkonto zu verwenden, hat man im Installationsprozess gar nicht erst. Zumindest nicht ohne Tricks: Krone+ zeigt Ihnen, wie Sie Windows 11 weiter mit lokalem Benutzerkonto betreiben.

Vernetztes Microsoft-Konto entzweit PC-Nutzer
Es begann mit Windows 10, das Nutzer in der EU mit einem kleinen Trick noch ein Jahr sicher nutzen können: Die Option, ein lokales Benutzerkonto zu erstellen, wurde im Installationsprozess versteckt, um die Nutzer zur Verwendung eines Herstellerkontos zu bringen.

