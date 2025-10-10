Windows 11 ohne Microsoft-Konto nutzen: So geht es

Bei der Installation von Windows 11 drängt der Milliardenkonzern aus den USA die Nutzer zur Erstellung eines mit der E-Mail-Adresse verknüpften Herstellerkontos auf Microsoft-Servern: Die Wahl, den PC mit einem lokalen Benutzerkonto zu verwenden, hat man im Installationsprozess gar nicht erst. Zumindest nicht ohne Tricks: Krone+ zeigt Ihnen, wie Sie Windows 11 weiter mit lokalem Benutzerkonto betreiben.