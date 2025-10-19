Auto rutschte 150 Meter in Bach: Lenker unverletzt

Glück im Unglück hatte am Samstag ein Lenker im steirischen Ennstal. Er kam aus unbekannten Gründen von der B320 ab und landete in einem Bach. Wie durch ein Wunder blieb er unverletzt. Feuerwehr, Polizei und Rettung standen zwei Stunden lang im Einsatz.
Kurz nach 22 Uhr am Samstagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Martin am Grimming zu einem Unfall auf die B320 alarmiert. Vor Ort zeichnete sich ein drastisches Bild: Ein Ford hatte die Fahrbahn verlassen und war 150 Meter weiter im Gröbmingbach gelandet.
Wie sich herausstellte, hatte der Lenker aus unbekannten Gründen die Leitschiene auf der Salzabrücke touchiert und die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Doch wie durch ein Wunder blieb er unverletzt!
Feuerwehr, Rettung und Polizei standen rund zwei Stunden lang im Einsatz. „Die Aufgabe der Feuerwehr bestand in der Absicherung und Reinigung der Bundesstraße, Kontrolle des Gewässers auf ausgetretene Betriebsmittel sowie der Bergung des Unfallfahrzeugs gemeinsam mit dem Abschleppdienst“, schreibt die Wehr auf Facebook.
