Nase voll? So werden Sie Ihre Nasenspray-Sucht los

Es ist eines der drei meistverkauften rezeptfreien Medikamente der Welt: Nasensprays, die bei Schnupfen den Zinken wieder frei machen und einen besser atmen und in der Nacht schlafen lassen. 70 Millionen Flascherl werden jährlich allein in Deutschland verkauft, in Österreich kommen noch ein paar weitere Millionen dazu.