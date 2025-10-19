Sturmtief sorgt für Abkühlung in ganz Österreich

Nach einem milden, oft sonnigen Start in die neue Woche zieht zur Wochenmitte ein kräftiges Sturmtief über Österreich auf. Während Montag und Dienstag noch mit goldenem Herbstwetter punkten, bringt die zweite Wochenhälfte Regen, Abkühlung und teils stürmischen Westwind.
Das Wetter zeigt sich am Montag noch freundlich, aber nicht ganz wolkenlos. Immer wieder ziehen dichtere Wolkenfelder durch, zwischendurch kommt die Sonne hervor. Im Westen sind vereinzelte Regenschauer möglich, im Osten bleibt es meist trocken. Mit leichtem bis lebhaftem Ost- bis Südostwind steigen die Temperaturen auf milde acht bis 19 Grad.
Auch am Dienstag bleibt es überwiegend freundlich. Nur entlang der Alpensüdseite – besonders in Osttirol und Kärnten – regnet es zeitweise. Sonst wechseln Sonne und Wolken einander ab. Im Bergland kann sich föhniger Südwind bemerkbar machen, die Temperaturen erreichen 13 bis 19 Grad.
Zunehmend grau zeigt sich der Himmel am Mittwoch. Vor allem im Westen und Norden können erste Regentropfen fallen, während sich im Osten zunächst Nebel- und Hochnebelfelder halten. Der Wind bleibt schwach, die Höchstwerte liegen zwischen zwölf und 15 Grad. Noch herrscht aber ruhiges Herbstwetter – die Ruhe vor dem Sturm.
Am Donnerstag trifft das angekündigte Sturmtief ein. Von Westen her ziehen Regen und kräftige Schauer auf, begleitet von auffrischendem Westwind, der teils stürmisch ausfallen kann. Im Osten bleibt es bis zum Abend noch trocken und föhnig-mild mit bis zu 17 Grad.
