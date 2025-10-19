Sturmtief sorgt für Abkühlung in ganz Österreich

Zunehmend grau zeigt sich der Himmel am Mittwoch. Vor allem im Westen und Norden können erste Regentropfen fallen, während sich im Osten zunächst Nebel- und Hochnebelfelder halten. Der Wind bleibt schwach, die Höchstwerte liegen zwischen zwölf und 15 Grad. Noch herrscht aber ruhiges Herbstwetter – die Ruhe vor dem Sturm.