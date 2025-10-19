Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Einzigartige Serie

Daniil Medwedew holt 21. Titel am 21. Schauplatz

Tennis
19.10.2025 15:34
Daniil Medwedwe holte jeden seiner 21 Titel an unterschiedlichen Schauplätzen.
Daniil Medwedwe holte jeden seiner 21 Titel an unterschiedlichen Schauplätzen.(Bild: AP/Ng Han Guan)

Daniil Medwedew hat sich nach einer durchwachsenen Saison mit seinem ersten Titel seit fast zweieinhalb Jahren rechtzeitig vor den Erste Bank Open in Form gespielt. Der Weltranglisten-14. aus Russland besiegte am Sonntag in Almaty den Franzosen Corentin Moutet im Endspiel zweier Wien-Starter 7:5,4:6,6:3.

0 Kommentare

Für Medwedew, der vor zwei Jahren in der Stadthalle in einem sehenswerten Endspiel Jannik Sinner hauchdünn im Finale unterlegen war, fliegt am Montag in die Bundeshauptstadt.

Einzigartige Serie
Für den ehemaligen Weltranglisten-Ersten war es nach dem langen Warten auf Titel Nummer 21 die Fortsetzung einer einzigartigen Serie. „Meine Story geht weiter mit 21 Titeln an 21 Schauplätzen“, sagte Medwedew auf dem Court lachend. So etwas hatte es zuvor noch nie gegeben. In Wien hat der Russe 2022 gewonnen. Er kündigte an, dass er am Montag um 05.00 Uhr morgens Ortszeit das Flugzeug besteigen wird. „Es wird nicht einfach in Wien, aber ich werde versuchen mein Bestes zu geben.“ Sein erster Gegner ist der Portugiese Nuno Borges.

Jelena Rybakina
Jelena Rybakina(Bild: AFP/-)

Rybakina holt 10. WTA-Titel
In Ningbo hat die Kasachin Jelena Rybakina ihren 10. WTA-Titel geholt und peilt nun den letzten Platz bei den WTA Finals der acht besten Spielerinnen des Jahres an. Nach dem 3:6,6:0,6:2 über Jekaterina Alexandrowa (RUS) reicht ihr kommende Woche in Tokio ein Halbfinale für das Erreichen des „Masters“. Bisher sind Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Madison Keys und Jasmine Paolini sieben Fixstarter für den Saisonkehraus in Riyadh vom 1. bis 8. November.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ausland
Polin 27 Jahre lang im Kinderzimmer eingesperrt
92.367 mal gelesen
Hier wird Mirella von Polizeibeamten zu einem Krankenwagen gebracht.
Innenpolitik
Babler: „Wochenend-Einkauf kostet mich rund 200 €“
84.029 mal gelesen
Krone Plus Logo
Österreichs Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ)
Ski Alpin
Änderungen in Sölden: Manuel Feller übt Kritik
79.575 mal gelesen
Manuel Feller reagiert mit Unverständnis auf die Änderungen in Sölden.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf