Daniil Medwedew holt 21. Titel am 21. Schauplatz

Einzigartige Serie

Für den ehemaligen Weltranglisten-Ersten war es nach dem langen Warten auf Titel Nummer 21 die Fortsetzung einer einzigartigen Serie. „Meine Story geht weiter mit 21 Titeln an 21 Schauplätzen“, sagte Medwedew auf dem Court lachend. So etwas hatte es zuvor noch nie gegeben. In Wien hat der Russe 2022 gewonnen. Er kündigte an, dass er am Montag um 05.00 Uhr morgens Ortszeit das Flugzeug besteigen wird. „Es wird nicht einfach in Wien, aber ich werde versuchen mein Bestes zu geben.“ Sein erster Gegner ist der Portugiese Nuno Borges.