McLaren ernüchtert

Stella: „Red Bull hat konkurrenzfähigstes Auto!“

Formel 1
19.10.2025 14:42
McLaren-Teamchef Andrea Stella und Max Verstappen
McLaren-Teamchef Andrea Stella und Max Verstappen(Bild: Krone KREATIV/EPA/SHAWN THEW, GEPA)

Das Doppel-Aus im Sprint-Rennen des Großen Preises der USA in Austin ist zwar einfach unglaubliches Pech gewesen, aber McLaren-Teamchef Andrea Stella sorgt dennoch mit einer knallharten Ansage für Aufsehen: Seine über Monate so dominant aufgetretenen Papayas sind nicht mehr die Nummer 1 in der Formel 1!

0 Kommentare

„Wir müssen zugeben, dass Max Verstappen und Red Bull Racing derzeit das konkurrenzfähigste Auto haben“, diktierte der Italiener in die Mikrofone der zuhörenden Journalisten u.a. von speedweek.com, nachdem sowohl Oscar Piastri als auch Lando Norris beim texanischen Sprint die Zielflagge nicht gesehen hatten.

Max Verstappen
Max Verstappen(Bild: AFP/APA/RONALDO SCHEMIDT)

Flaute seit dem Italien-GP in Monza
Dabei war bis zum Italien-Grand-Prix in Monza eigentlich alles für McLaren gelaufen, in der Fahrer-Weltmeisterschaft schien nur mehr offen, welcher der beiden Papaya-Piloten den Titel einsacken würde können.

Doch seit Italien ist Weltmeister Verstappen im Vorwärtsgang und auch wenn er noch immer vergleichsweise weit zurückliegend nur Dritter ist, eine Titelverteidigung scheint nach zwei Siegen, einem zweiten Platz und dem gestrigen Sprint-Triumph nicht mehr ausgeschlossen.

Andrea Stella
Andrea Stella(Bild: GEPA)

„Abstände lassen sich nicht allein auf das Layout zurückführen!“
An den Layouts der Strecken könne es laut Stella nicht liegen, spätestens in Austin hätten nach den Erfahrungswerten der frühen Phase der Weltmeisterschaft die McLarens wieder besser dastehen müssen – tun sie aber nicht. „Die Abstände, die wir aktuell zu Verstappen haben, lassen sich nicht allein auf das Layout zurückführen.“ Red Bull habe definitiv einen Schritt nach vorne gemacht.

Loading
