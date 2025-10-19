Stella: „Red Bull hat konkurrenzfähigstes Auto!“

„Abstände lassen sich nicht allein auf das Layout zurückführen!“

An den Layouts der Strecken könne es laut Stella nicht liegen, spätestens in Austin hätten nach den Erfahrungswerten der frühen Phase der Weltmeisterschaft die McLarens wieder besser dastehen müssen – tun sie aber nicht. „Die Abstände, die wir aktuell zu Verstappen haben, lassen sich nicht allein auf das Layout zurückführen.“ Red Bull habe definitiv einen Schritt nach vorne gemacht.