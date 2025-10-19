Herrenloser Rucksack löste Hubschraubereinsatz aus

Für Aufregung unter Wanderern sorgte am Sonntagnachmittag der Polizeihubschrauber Libelle Tirol im Tiroler Halltal. Die „Krone“ ging dem Rätsel nach, hinter dem ein mysteriöser Fund steckte.
Gegen 14 Uhr flog die Libelle in das beliebte Ausflugsziel im Nahbereich von Innsbruck. Zeugen hatten zuvor gemeldet, dass sich ein herrenloser Rucksack im Bereich des Absamer Klettersteigs zur Bettelwurfhütte befinde.
Direkt unter Klettersteig
Tatsächlich entdeckten die Einsatzkräfte einen Rucksack direkt unterhalb der Route – ein Unglück wurde befürchtet. Die „Libelle Tirol“ startete zu einem Suchflug, bei dem freilich keine abgestürzte Person entdeckt wurde.
Ermittlungen laufen
Die Alpinpolizei hat den Rucksack sichergestellt und darin auch ein Handy entdeckt. Derzeit laufen Ermittlungen zu dem mysteriösen Vorfall, der Rucksack konnte zunächst niemandem zugeordnet werden.
