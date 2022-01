F: Autowerbung muss bald Klima-Alternativen zeigen

Ab 1. März müssen Autohersteller in Frankreich in ihren Werbekampagnen auf umweltfreundliche Alternativen Hinweisen. So müssen etwa Botschaften, wie: „Bei kurzen wegen Rad fahren“ oder „Über Carsharing nachdenken“ auf den Werbeplakaten ihren Platz finden. Sollten sich Unternehmen nicht an die neuen Vorgaben halten, drohen saftige Strafen. Zudem treten noch weitere Klimaregeln in Kraft.