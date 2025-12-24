Raub-Opfer blieb aus Angst 50 Minuten im Keller

Überfall auf eine Filiale in der Grazer Zinzendorfgasse, einen Tag vor Weihnachten. Der Täter sah wie ein alter Mann aus und war bewaffnet. Ein Bankangestellter (57) erlitt einen schweren Schock.
Es war ein Überfall, der wirkt, als sei er von langer Hand geplant. Denn der Täter muss gewusst haben, dass die Bank schon um 12.30 Uhr schließt. Empfangen wurden danach offenbar nur mehr Privatkunden. Und so klopfte der offensichtlich alte und somit wohl vertrauenerweckende Mann mit dem Trolley gegen 15 Uhr an die Tür der Filiale in der Zinzendorfgasse im Univiertel.
Er interessiert sich für ein Schließfach, erklärte er dem 57-jährigen Angestellten. „Ich habe noch einen anderen Kunden, aber wenn Sie kurz warten würden, kann ich Ihnen gerne alles zeigen.“
Großes Interesse vorgetäuscht
Rund 20 Minuten stand der Mann vor der Tür, ehe ihn der Betreuer in sein Büro bat und ihm alles zum Thema Schließfächer erläuterte. Anschließend ging es in den Keller, wo der vermeintliche Kunde weiter großes Interesse vortäuschte.
Doch dann schlug die Stimmung um, denn plötzlich hielt der Unbekannte dem 57-Jährigen eine Waffe vor das Gesicht. Sehr höflich bat er den Angestellten im steirischen Dialekt, sich in eine Ecke zu stellen, dort zu bleiben und sich auf gar keinen Fall umzudrehen.
Opfer blieb geschockt zurück
Mit Werkzeug, das er offenbar in seinem Trolley versteckt hatte, brach der Räuber brachial mehrere Schließfächer auf – wie viele es waren und wie hoch die Beute ist, ist noch unbekannt. Dann drohte er dem Betreuer, sich ja nicht zu bewegen, und flüchtete. 50 Minuten blieb der schwer geschockte Mann im Keller, ehe er sich ins Büro zurück traute und Alarm schlug.
Aufgrund des Überwachungsbildes ist davon auszugehen, dass der Täter eine Perücke trug, möglicherweise auch eine Maske. Das Opfer beschreibt ihn als „aufgedunsen“.
Hinweise zum Bankräuber bitte an das Landeskriminalamt: 059133/60 3333.
