Stocker und Van der Bellen rufen zu Zuversicht auf

Ein Vorteil des Alters sei, dass man schon viel erlebt habe, sagte er weiter. Grundsätzlich könne er die Skepsis vieler Österreicherinnen und Österreicher angesichts der Weltlage aber nachvollziehen. „(...) Man soll nicht zu aufgeregt sein, wir werden das schon hinkriegen.“ Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) betonte wiederum den Zusammenhalt der Menschen, der auch heute noch vorhanden sei. Die Aufgabe der Politik sei es, Zuversicht und Optimismus zu vermitteln. „Wir dürfen den Glauben an die Zukunft nicht verlieren.“ Als die Menschen wenig gehabt hätten, habe sie dieser Glaube aufrecht gehalten, sagte Stocker weiter mit Blick auf die Zeit nach dem Kriegsende vor 80 Jahren.