Fast überall: In Paris gilt ab heute Tempo 30

All jene Autofahrer, die künftig durch Paris fahren, sollten es etwas gemächlicher angehen. Seit dem heutigen Montag tritt nämlich eine flächendeckende Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde in Kraft - diese gilt auf fast allen Straßen der französischen Hauptstadt. Auch für Raser wird es in Zukunft teuer: Bei einer Geschwindigkeitsübertretung gibt es Geldbußen von mindestens 90 Euro.