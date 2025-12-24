Neuer Sportboss fix – Reiter verlängert Vertrag

Reiter verlängert langfristig

„Schon nach dem ersten Gespräch mit den Verantwortlichen hatte ich ein sehr gutes Gefühl. Der Klub steht für eine klare Philosophie, erfolgreiche Nachwuchsarbeit und ambitionierte Ziele“, sagt der 41-Jährige, der bei den Bullen einen Langzeitvertrag unterschrieben hat. Bis 30. Juni 2030 läuft das Arbeitspapier des neuen Sport-Geschäftsführers. Stephan Reiter, der kaufmännische Geschäftsführer Salzburgs, betont: „Gemeinsam mit unserem Vorstand und mit Unterstützung unseres Netzwerks haben wir uns sehr bewusst die notwendige Zeit genommen, um für diese bedeutende Position den idealen Kandidaten zu finden. Wir sind überzeugt, dass uns dies mit Marcus Mann gelungen ist.“