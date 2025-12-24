Vorteilswelt
Red Bull Salzburg

Neuer Sportboss fix – Reiter verlängert Vertrag

Salzburg
24.12.2025 14:23
Marcus Mann
Marcus Mann(Bild: Red Bull Salzburg)

Die Spatzen hatten es schon länger von den Dächern gepfiffen – und sie haben die richtigen Töne getroffen! Marcus Mann heißt der neue Sportboss bei Österreichs Tabellenführer Red Bull Salzburg. Dazu wurde der Vertrag von Geschäftsführer Stephan Reiter langfristig verlängert. 

Rechtzeitig zu Weihnachten liegt für Red Bull Salzburg ein besonderes Geschenk unter dem Christbaum. Der aktuelle Tabellenführer der österreichischen Bundesliga hat nach dem Abgang von Rouven Schröder Richtung Borussia Mönchengladbach endlich einen neuen Sportboss gefunden. Marcus Mann wechselt, wie berichtet, vom deutschen Zweitligisten Hannover 96 nach Österreich. 

Reiter verlängert langfristig
„Schon nach dem ersten Gespräch mit den Verantwortlichen hatte ich ein sehr gutes Gefühl. Der Klub steht für eine klare Philosophie, erfolgreiche Nachwuchsarbeit und ambitionierte Ziele“, sagt der 41-Jährige, der bei den Bullen einen Langzeitvertrag unterschrieben hat. Bis 30. Juni 2030 läuft das Arbeitspapier des neuen Sport-Geschäftsführers. Stephan Reiter, der kaufmännische Geschäftsführer Salzburgs, betont: „Gemeinsam mit unserem Vorstand und mit Unterstützung unseres Netzwerks haben wir uns sehr bewusst die notwendige Zeit genommen, um für diese bedeutende Position den idealen Kandidaten zu finden. Wir sind überzeugt, dass uns dies mit Marcus Mann gelungen ist.“ 

Auch bei Reiter selbst ist die Zukunftsfrage geklärt. Der Vertrag des 54-Jährigen, der seit 2017 die Finanzen bei den Bullen verantwortet, wurde langfristig und unbefristet verlängert. „Die vielen Erfahrungen der letzten neun Jahre, das große Vertrauen des Vorstands, meines gesamten Teams und der Partner haben mich überzeugt, auch weiterhin Teil unseres Salzburger Weges zu sein“, sagt Reiter. 

Millionen-Ablöse fällig
Mit Manns Verpflichtung geht die lange Suche von Red Bull Salzburg nach einem neuen Sportchef zu Ende. Kolportiert wird eine Ablösesumme von zwei Millionen Euro. Am Ende liegt es aber am neuen Sportboss selbst, ob er neben einem teuren auch zu einem gelungenen Weihnachtsgeschenk für den Klub wird. 

