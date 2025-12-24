Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wurde 81 Jahre alt

Brunetti-Darsteller Uwe Kockisch gestorben

Society International
24.12.2025 12:46
Trauer um einen beliebten Schauspieler – Kockisch verstarb kurz vor Weihnachten.
Trauer um einen beliebten Schauspieler – Kockisch verstarb kurz vor Weihnachten.(Bild: ARD Degeto/Nicolas Maack)

Der als „Commissario Brunetti“ aus der Krimireihe „Donna Leon“ bekannt gewordene Schauspieler Uwe Kockisch ist tot. Er starb am Montag im Alter von 81 Jahren in Madrid, wie seine Agentur unter Berufung auf seine Frau der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Laut „Bild“ soll er einer  Lungenkrebs-Erkrankung erlegen sein.

0 Kommentare

Kockisch wurde am 31. Jänner 1944 in Cottbus geboren, wo er nach dem Besuch der Berliner Schauspielschule sein erstes Theaterengagement annahm. Am Ost-Berliner Maxim Gorki Theater war er als Ensemblemitglied über 20 Jahre engagiert. Nach der deutschen Wiedervereinigung suchte Kockisch neue Herausforderungen im gesamtdeutschen Film und Fernsehen.

Notorischer TV-Kommissar
In der Folge tauchte er regelmäßig in Krimireihen wie „Tatort“, „Rosa Roth“ oder „Polizeiruf 110“ auf. Die Rollen als Kommissare wurden für ihn durchaus auch einmal „maßgeschneidert“. Das vermutlich größte Publikum erreichte Kockisch mit den Verfilmungen der Commissario-Brunetti-Romane aus der Feder der US-amerikanischen Schriftstellerin Donna Leon (83).

Als „Commissario Brunetti“ ermittelte Kockisch in Venedig.
Als „Commissario Brunetti“ ermittelte Kockisch in Venedig.(Bild: Degeto/Nicolas Maack)

In der Rolle des in Venedig ermittelnden Kommissars folgte Kockisch 2003 auf Joachim Król (68), der die Figur zuvor gespielt hatte. Kockisch spielte die Paraderolle dann bis zum Ende der Fernsehreihe 2019. In der TV-Reihe nach den gleichnamigen Romanen Donna Leons ermittelte Kockisch in der eindrucksvoll in Szene gesetzten Kulisse der Lagunenstadt Venedig. Die Krimireihe erfreute sich großer Beliebtheit beim deutschen Fernsehpublikum.

Nicht zur Erholung in Venedig
Über die Dreharbeiten in Italien sagte Kockisch in einem dpa-Interview anlässlich des Endes der Krimireihe: „Das hat Spaß gemacht. Es kam von anderen oft: ‘Ach Mann, Mensch, in Venedig!‘ Aber wir haben dort ja keine Erholung gemacht. Man konnte die Stadt trotzdem entdecken, um in die Geschichte reinzukommen. Das war das große Vergnügen.“

Lesen Sie auch:
Donna Leon in OÖ
„Commissario Brunetti ist ein geduldiger Mensch“
13.05.2022
„Male Kuh anders“
„Commissario Brunetti“-Star malt Bilder am Handy
23.02.2020

  Daneben spielte Kockisch in der Fernsehserie „Weissensee“ über die Geschichte einer Ost-Berliner Familie den Stasi-Mann Hans Kupfer. Die 24 Folgen der Saga – zwischen 2010 und 2018 erstausgestrahlt.

Nach Flucht aus DDR zweimal im Gefängnis
Im echten Leben versuchte Kockisch als Jugendlicher, aus der DDR zu fliehen. Dafür musste er zeitweise ins Gefängnis. Etwa in einem Interview der „Berliner Morgenpost“ äußerte er sich darüber, dass er durch die Zeit im Gefängnis zehn Jahre reifer geworden sei. „Das war für mich wie ein Dauerschockzustand. Man tut ja nur, was einem gesagt wird, und hält den Mund. Man ist kein Subjekt mehr, man ist Objekt, man kann nicht mehr selbst entscheiden. Das hat mich ganz schnell reifen lassen.“ Traumatisch sei es indes nicht für ihn gewesen: „Es betrifft mich heute nicht mehr.“

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
MadridVenedig
Deutsche Presse-Agentur
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
138.612 mal gelesen
Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
137.904 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Oberösterreich
Die „Orgasmus-Päpstin“ fiel bei Gericht durch
104.361 mal gelesen
Orgasmuspäpstin Monika Ring mit ihrem Anwalt vor Gericht.
Mehr Society International
Wurde 81 Jahre alt
Brunetti-Darsteller Uwe Kockisch gestorben
Wegen sexueller Gewalt
Russell Brand: Neue Vorwürfe von zwei Frauen
Rob und Michele Reiner
Ihre Sterbeurkunden enthüllen Fürchterliches
Alte Pool-Fehde
Darum kann Spielberg Ben Affleck nicht ausstehen!
„Shoppe wie irre“
Lily Allen macht Therapie wegen Kaufsucht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf