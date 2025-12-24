Brunetti-Darsteller Uwe Kockisch gestorben

In der Rolle des in Venedig ermittelnden Kommissars folgte Kockisch 2003 auf Joachim Król (68), der die Figur zuvor gespielt hatte. Kockisch spielte die Paraderolle dann bis zum Ende der Fernsehreihe 2019. In der TV-Reihe nach den gleichnamigen Romanen Donna Leons ermittelte Kockisch in der eindrucksvoll in Szene gesetzten Kulisse der Lagunenstadt Venedig. Die Krimireihe erfreute sich großer Beliebtheit beim deutschen Fernsehpublikum.

Nicht zur Erholung in Venedig

Über die Dreharbeiten in Italien sagte Kockisch in einem dpa-Interview anlässlich des Endes der Krimireihe: „Das hat Spaß gemacht. Es kam von anderen oft: ‘Ach Mann, Mensch, in Venedig!‘ Aber wir haben dort ja keine Erholung gemacht. Man konnte die Stadt trotzdem entdecken, um in die Geschichte reinzukommen. Das war das große Vergnügen.“