Acht Tote in Türkei
Libyscher General bei Flugzeugabsturz gestorben
Bei einem Flugzeugabsturz in der Türkei sind acht Menschen ums Leben gekommen, darunter ein libyscher General. Die Trümmer seien über drei Quadratkilometer verstreut, sagte der türkische Innenminister Ali Yerlikaya am Mittwoch.
Die Maschine stürzte nahe der türkischen Hauptstadt Ankara ab, nachdem eine Notlandemeldung eingegangen war. Das Privatflugzeug hatte kurz nach dem Start ein technisches Problem gemeldet. Nach ungefähr 40 Minuten Flugzeit brach der Kontakt ab.
Alle acht Personen an Bord kamen nach Angaben der Regierung in Tripolis ums Leben. Darunter waren ranghohe Militärangehörige, der Generalstabschef der libyschen Regierung, Mohammed al-Haddad, und sein Berater. Die Regierung, für die al-Haddad tätig war, ist mit jener in Ost-Libyen verfeindet. Die Türkei gilt als wichtigster Unterstützer der Regierung in Tripolis.
Um die Ursache des Flugzeugabsturzes zu klären, ist nun eine Untersuchung im Gange. Mehr als 400 Einsatzkräfte waren an den Bergungsarbeiten beteiligt, die Blackbox wurde geborgen. Dabei handelt es sich um den Flugdatenschreiber, der die Flugdaten aufzeichnet, und den Stimmenrekorder, der die Gespräche im Cockpit aufnimmt.
Nach dem Absturz wurde der Luftraum über Ankara für Flüge vorübergehend gesperrt. Der libysche General war zu einem offiziellen Treffen in der Türkei gewesen.
