Libyscher General bei Flugzeugabsturz gestorben

Um die Ursache des Flugzeugabsturzes zu klären, ist nun eine Untersuchung im Gange. Mehr als 400 Einsatzkräfte waren an den Bergungsarbeiten beteiligt, die Blackbox wurde geborgen. Dabei handelt es sich um den Flugdatenschreiber, der die Flugdaten aufzeichnet, und den Stimmenrekorder, der die Gespräche im Cockpit aufnimmt.