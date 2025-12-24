Alarm wegen Glutnestern vor Bauernhof im Pinzgau

Die Freiwillige Feuerwehr Neukirchen am Großvenediger in Salzburg rückte in den Morgenstunden des 24. Dezember, Heiligabend, zu einem Brand aus. Die Glut in einer ausgestreuten Asche hatte vor einem Gebäude ein Feuer entfacht.
Gegen 4.20 Uhr eilten die Einsatzkräfte wegen Flammen und Rauch zu einem Bauernhof im Neukirchener Ortsteil Rosental. Vor Ort stellte sich schnell heraus: Glutnester in ausgestreuter Asche hatten zur Brandentwicklung geführt.
Der Atemschutztrupp der Freiwilligen Feuerwehr löschte die Asche und Glutnester unmittelbar neben dem Gebäude mittels Hochdruckrohr ab. Mit der Wärmebildkamera wurden alle betroffenen Stellen kontrolliert und auf versteckte Glutnester überprüft.
Nach erfolgreicher Kontrolle konnte schnell „Brand aus“ gegeben werden. Der Einsatz endete glimpflich, dank rascher Alarmierung und schnellem Eingreifen der 28 Feuerwehrleute. Die Mannschaft rückte danach wieder in die Zeugstätte ein.
