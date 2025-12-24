„Schön, sie kurz auf andere Gedanken zu bringen“

Der zuvor schon in der „Gruft“ vorbeischaute, eine warme Mahlzeit, Würstelsuppe, spendete und gleich selbst an Obdachlose verteilte. „In der Küche gibt er keine schlechte Figur ab“, lacht Klaus Schwertner, Direktor der Wiener Caritas. Auch am heutigen Heiligen Abend werden in der Gruft, die kommendes Jahr 40-jähriges Bestehen feiert, 200 Personen erwartet, 400 Schnitzel mit Kartoffelsalat sind gerichtet, ein Christbaum steht bereit. Spenden von warmen Mahlzeiten und benötigten Sachen sind jederzeit willkommen. „Zu helfen ist immer wichtig, besonders zu Weihnachten – aber am besten das ganze Jahr“, appelliert Alaba, der seit drei Tagen in Wien ist, heute im Kreise seiner Liebsten feiert: „Wir sind alle bei meiner Schwester.“